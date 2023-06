La Brigade : enfin, Jennifer Lawrence fait de la comédie pure (et c’est une réussite)

“Le Challenge” est une comédie déjantée avec Jennifer Lawrence et Andrew Barth Feldman qui doit sa force à un excellent casting. Jennifer Lawrence n’avait encore jamais joué dans un film de comédie pure. Pourtant, l’actrice oscarisée est passée par tous les genres au cinéma : drame, saga d’aventures, films de super-héros, satyre écologiste, film d’horreur. C’est assez étonnant étant donné le pouvoir comique de l’actrice, qui transparaît dans ses interviews. Jennifer Lawrence rêvait de faire une comédie et elle a tout de suite été séduite par le scénario dont chaque ligne de dialogue fait mouche. L’actrice livre une performance complète : cascades, grimaces, danse. Le rôle incarné par l’actrice pousse les curseurs à fond et la précision de Jennifer Lawrence donne toute sa force comique au film. Quant à Andrew Barth Feldman, ce n’est pas n’importe quel jeune acteur. Il a été découvert à Broadway à l’âge de 16 ans où il s’est fait un nom. Il a apporté ce sérieux au rôle avec une grande justesse.