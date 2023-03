La Brigade - Everything, everywhere, all at once : le nouveau monde s’empare des Oscars

La 95ème cérémonie des Oscars avait lieu dimanche soir à Hollywood. 95 ans après la création de la cérémonie, le cinéma a changé, s’est transformé et les Oscars doivent désormais choisir entre deux identités : devenir le dernier endroit où l’on célèbre le cinéma à l’ancienne, ou au contraire suivre l’air du temps et être un tremplin pour les talents de demain. Résultat dimanche soir : les films classiques, signés Steven Spielberg, Todd Field ou Baz Luhrmann sont repartis bredouille et « Avatar 2 » et « Top Gun Maverick » n’ont remporté que deux Oscars technique. En revanche, le barré et comique « Everything, everywhere, all at once » a tout raflé avec pas moins de 7 Oscars, dont celui de la meilleure actrice, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur acteur dans un second rôle. Un triomphe.