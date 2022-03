La Brigade : face à la guerre, la culture doit-elle rester neutre ?

Les conflits armés impactent tous les domaines, y compris ceux de la culture. Depuis jeudi, l’invasion de l’Ukraine par la Russie affole les milieux culturels européens. Parce que la diplomatie se joue sur tous les niveaux, elle se joue aussi en matière de culture. Pour preuve, lors du conseil de défense exceptionnel réuni par Emmanuel Macron ce lundi, la présence de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, avait elle aussi été exigée. Depuis jeudi, le monde de la culture se mobilise pour protester contre la guerre. La Russie a été exclue du concours de l’Eurovision, le ballet du Bolchoï a été déprogrammé du Royal Opera House, le directeur français du ballet du Théâtre Stanislavski a annoncé sa démission et le chef d’orchestre du Philharmonique de Munich, d’origine russe, sera écarté de ses fonctions s’il ne s’exprime pas publiquement contre la guerre en Ukraine. En Russie, les artistes russes eux-mêmes s’interrogent. Alors que dans le pays, témoigner de son opposition à Vladimir Poutine peut avoir de lourdes conséquences, la directrice d’un prestigieux théâtre d’État a annoncé sa démission au motif qu’il lui était « impossible de recevoir un salaire de la part d’un meurtrier ». Dans ce conflit, la question est donc de savoir si le monde de l’art doit pouvoir fonctionner comme si de rien n’était ou s’il doit être, au même titre que le monde économique par exemple, soumis à des sanctions. En France, la question va d’autant plus se poser que les musées français sont nombreux à avoir noué des partenariats avec les musées russes. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.