La Brigade : Françoise Sagan, au-delà de la figure médiatique

Les éditions Stock rééditent « Derrière l’épaule », l’autobiographie écrite par Françoise Sagan à l’âge de 63 ans, six ans avant sa mort. L’occasion ou jamais de se plonger dans la vie d’une femme atypique et iconique. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade. Dans « Derrière l’épaule », Françoise Sagan retrace l’histoire de sa vie à travers ses livres. Un à un, l’autrice revient sur ses écrits, de quoi nous rappeler à tous qu’au-delà du personnage 1000 fois raconté, 1000 fois décrit, il y avait avant tout une écrivaine. Figure mondaine de son époque, brillante mais jamais vantarde, fumeuse à outrance, François Sagan c’est surtout une autrice prolifique qui a écrit « Bonjour Tristesse », son premier roman, à tout juste 17 ans. À l’époque, le livre fait grand bruit et pour cause : Françoise Sagan y raconte l’histoire d’une adolescente dont la vie sexuelle ressemble à celui d’une femme adulte. S’il fait scandale, « Bonjour Tristesse » fascine aussi. En 1958, quatre ans après sa sortie, il est adapté au cinéma par Otto Preminger. Françoise Sagan devient une star et le restera pour toujours, de livre en livre, de coup d’éclat en coup de gueule, avec une plume toujours juste et élégante.