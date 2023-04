La Brigade : Frédéric de La Mure, photographe du ministère des Affaires étrangères, dans les coulisses de l’Histoire

Frédéric de La Mure, photographe officiel du ministère des Affaires étrangères pendant 40 ans entre 1982 et 2020, publie une sélection de ses plus beaux clichés dans un livre. Il a notamment assisté à la chute du mur de Berlin en 1989, aux attentats du 11 septembre 2001, aux tous débuts du printemps arabe en 2011. Il a également photographié de nombreuses guerres, en demeurant toujours attentif aux détails incongrus. Ses photos permettent de remonter le cours de l’Histoire mais également d’en suivre les coulisses. Il immortalise notamment François Mitterrand et Helmut Kohl main dans la main à Verdun, en hommage aux soldats morts pendant la Première guerre mondiale. Il partage aussi ses anecdotes sur la vie de reporter, faite de hasards, d’intuitions et de galères. Le festival de Cannes a dévoilé son affiche pour la 76ème édition qui ouvrira dans quelques semaines. Il s’agit d’une photo volée de Catherine Deneuve en noir et blanc, prise sur le tournage du film “La Chamade” en 1968.