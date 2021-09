La Brigade : Georgia O’Keeffe s’expose au Centre Pompidou

Le Centre Pompidou consacre pour la première fois l’artiste américaine Georgia O’Keeffe. Peu connue en France, elle est un monument de la peinture aux États-Unis et une inspiration féministe. Née à la fin du XIXème siècle au milieu de la cambrousse américaine, Georgia O’Keeffe a peint plus de 2000 tableaux au cours de sa vie et a été la première femme à se voir dédier une exposition au MoMa de New York. Rien que ça. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.