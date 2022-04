La Brigade : Gloria Steinem, sororité à tout prix

Pas forcément très connue en France, Gloria Steinem est une icone aux États-Unis. Icone du journalisme, mais aussi du féminisme, elle est aussi une icone mode avec son style hyper reconnaissable. Gloria Steinem n’est rien moins que la féministe préférée des plus grandes féministes de notre génération. Elle est super méga copine avec Jane Fonda – excusez du peu – et modèle absolu d’Emma Watson qui recommande ses livres à qui veut l’entendre. Bref, Gloria Steinem est une papesse, une icone, une incontournable. À 87 ans, elle pète le feu et n’a rien perdu – mais alors rien du tout – ni de son talent, ni de sa détermination. En 2016, elle est l’une des figures de la grande Women’s March de Washington, mais elle était déjà là aussi en 1972. Si vous ne la connaissez pas encore, ça tombe bien : les éditions du Portrait ont décidé de publier ses livres en français, dont deux de ses premiers textes « Après le black power, la libération des femmes » et « Comment j’ai commencé à écrire ». Une porte d’entrée idéale pour comprendre Gloria Steinem, son parcours façonné d’abord par une mission d’infiltration assez folle au manoir Playboy et par une vie de féminisme et de sororité. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.