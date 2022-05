La Brigade : « Guerre », le roman inédit de Louis-Ferdinand Céline

Ce soir dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente « Guerre », un nouveau roman de Louis-Ferdinand Céline sur l’horreur de la Guerre 14-18 qui sort un siècle après son écriture. Plus de 60 ans après sa mort, plusieurs des manuscrits du célèbre écrivain français ont été retrouvés. Un trésor perdu à la Libération, alors que l’auteur quittait Paris après avoir été accusé de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Céline a toujours affirmé qu’on lui avait volé des manuscrits. Depuis leur découverte, il y a un an, François Gibault, avocat et spécialiste de l’écrivain, se bat pour organiser leur publication.