La Brigade : il faut sauver les salles de cinéma

Les cinémas sont en crise. Le mois de mars était le plus mauvais depuis 23 ans en termes de fréquentation des salles. La France est pourtant parmi les pays qui comptent le plus de salles de cinéma. Problème : elles ne se remplissent plus suffisamment et sont donc désormais en danger. Et ce n’est pas la première fois de leur histoire. Après leur succès phénoménal et leurs 400 millions de visiteurs par an dans les années 1930, les cinémas connaissent une première baisse de fréquentation après la seconde guerre mondiale. Malgré un léger rebond, les salles prennent un nouveau coup de massue avec l’essor de la télévision. Les spectateurs peuvent désormais découvrir des films chez eux, dans le confort de leur salon. Pour sauver le cinéma, de nombreuses mesures sont mises en place, comme l’exclusivité des nouvelles sorties de films. Au début des années 1990 pourtant, le naufrage s’accentue et il n’y a plus que 100 millions de personnes par an qui fréquentent les salles obscures. Désormais, avec l’essor des plateformes de streaming, après plus d’un an de fermeture pour cause de Covid, les cinémas sont dans le rouge plus que jamais.