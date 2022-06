La Brigade : Irma Vep, quand le meilleur de la télé américaine rencontre le meilleur du cinéma français

Dès ce mardi soir sur OCS, il vous sera possible de regarder « Irma Vep », une série en huit épisodes réalisée par rien de moins qu’Olivier Assayas. Un pari fou, à cheval entre le grand cinéma et la série télé. Une passerelle entre ces deux mondes que certains veulent garder chacun de son côté. Une passerelle brillante et audacieuse dont nous parle Ambre Chalumeau dans sa Brigade.