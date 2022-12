La Brigade : J-1 avant James Cameron dans Quotidien

Après Steven Spielberg et Martin Scorsese, James Cameron sera l’invité de Quotidien le vendredi 2 décembre pour une masterclass, à l’occasion de la sortie de l’un de ses films les plus attendus de l’Histoire. Le réalisateur de “Titanic” revient avec “Avatar 2 : la voie de l’eau” en salle le 14 décembre prochain. Après treize ans d’attente et une sortie en salles décalée à plusieurs reprises, la bande d’annonce a atteint les 150 millions de vues en 24 heures. Pour son retour au cinéma, James Cameron a vu les choses en grand : le casting a dû faire quatre mois d’entraînement pour être capable de jouer en apnée - l’actrice Kate Winslet a même battu le record de la plus longue apnée sur un tournage - et pour transformer les acteurs en Na'Vi, James Cameron a carrément dû inventer de nouvelles caméras. Pour que ce film soit rentable, les recettes devront dépasser les deux milliards de dollars. Or, cet exploit n’a jamais été franchi au cinéma depuis la pandémie Covid-19.