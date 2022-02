La Brigade : James Bidgood, pionnier trop vite oublié

Le photographe américain James Bidgood est décédé en début de semaine. Si son nom ne vous dit peut-être rien, il a eu une influence gigantesque sur la culture, et pas que sur la culture américaine. James Bidgood faisait partie de cette catégorie d’artistes pionniers, mais oubliés. Pourtant, sans lui, pas de David La Chapelle, pas de duo français Pierre et Gilles, pas même d’Euphoria. Pendant toute sa vie, James Bidgood a détourné les codes visuels du cinéma des années 1950 et 1960 : au lieu de photographier les femmes façon pin-up, il photographie les hommes de la même manière. Il fréquente le milieu des clubs gays new yorkais et prend en photo les danseurs qu’il y rencontre. Dans son petit appartement new-yorkais, il explore tout l’éventail des fantasmes homo érotiques avec des clichés qui pourraient parfaitement faire office de pub pour parfum ou de pub de mode.