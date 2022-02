La Brigade : James Dean, 90 ans de fascination

James Dean, phénomène de la pop culture et acteur de légende, aurait eu 90 ans aujourd’hui. Peut-être aurait-il été chauve, peut-être aurait-il voté pour Donald Trump, peut-être aurait-il été décevant, mais ça nous ne le saurons jamais puisque l’histoire de James Dean s’est terminée prématurément l’année de ses 24 ans. Pour tout le monde, il restera donc une icone de mode, un sex symbol et l’incarnation parfaite de l’Amérique des années 1950. Le tout avec une carrière pourtant microscopique. C’est bien simple, depuis sa mort, le cinéma n’a eu de cesse de lui chercher un remplaçant sans jamais trouver qui que ce soit à la hauteur. On a d’abord pensé à Johnny Depp, puis à River Phoenix ou encore à Luke Perry, qui se serait bien passé de la pression. James Dean c’est un crush d’adolescence transgénérationnel, un phénomène de pop culture analysé par les plus grands théoriciens, une clé d’explication de la société, une allégorie du jeune beau gosse à la vie dangereuse, de l’Amérique fifties, une inspiration inépuisable pour paroliers, un nombre incalculable de biographies et des anecdotes en veux-tu en voilà racontées par les plus grandes stars. Et avant tout ça, James Dean c’est bien sûr, le premier personnage d’adolescent intéressant au cinéma. Ni enfant parfait ni terrible voyant, il incarne enfin un entre-deux réaliste, un adolescent complexe, plein de doutes, plein de rage et pourtant très touchant.