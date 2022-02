La Brigade : "Je suis toujours vivant", la BD sur la vie sous protection de Roberto Saviano

Tous les vendredis, Ambre Chalumeau nous conseille un livre, un film ou une expo parmi les sorties culturelles de la semaine. Ce soir, elle nous présente « Je suis toujours vivant », une bande-dessinée née de la collaboration du dessinateur Asaf Hanuka (Valse avec Bachir) et l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano. Roberto Saviano est connu pour avoir enquêté et publié plusieurs ouvrages sur les coulisses de la mafia de Naples, la Camorra, réputée comme l’une des plus redoutables du monde. Son livre le plus connu, « Gomorra », paraît en 2006, alors qu’il n’a que 26 ans. L’enquête a un tel succès qu’il donne lieu à un film et à une série télé, tous deux encensés par la critique. Depuis, Roberto Saviano, menacé par la mafia napolitaine, est constamment sous protection policière. Depuis, la vie de l’écrivain n’a plus jamais été la même. Roberto Saviano a 26 ans lorsqu’il publie « Gomorra ». Face à la colère de la mafia, il est placé sous protection policière. Ce qui ne devait durer que deux semaines dure désormais depuis 15 ans. C’est cette vie sous contrainte, qu’il est l’un des seuls à vivre, qui se retrouve au cœur de la BD « Je suis toujours vivant ».