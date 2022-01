La Brigade : Joan Didion, figure littéraire à (re)découvrir

Quelques semaines après la mort de Joan Didion sort un recueil de ses articles, pour la première fois en français. L’occasion parfaite de parler d’une femme peu connue chez nous et pourtant véritable figure littéraire aux États-Unis. Joan Didion est une figure du féminisme, de la mode, de la littérature et, surtout, du journalisme. Décorée en grandes pompes par Barack Obama en 2012, Joan Didion a débuté sa carrière à 20 ans en écrivant pour Vogue US. À l’époque, le magazine n’est pas encore ce recueil de clichés de mode qu’on connaît aujourd’hui mais est un véritable laboratoire d‘écriture. Joan Didion y apprend à avoir un style épuré, efficace et qui va droit au but. Un style qu’elle conservera toute sa vie et dans tous les grands journaux pour lesquels elle a travaillé. Joan Didion est le témoin d’une époque : elle interviewe le leader des Black Panthers en prison, fait un portrait de Jim Morrison devenu si célèbre qu’il est encore étudié dans les écoles de journalisme, elle raconte la culture hippie ou les meurtres de Charles Manson. Avec le temps, Joan Didion devient une figure de ce qu’on a appelé le « nouveau journalisme ». On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.