La Brigade : Just Jaeckin, Emmanuelle ou l’érotisme bien fait

Just Jaeckin est mort à l’âge de 82 ans. Photographe de mode, il était devenu cinéaste spécialiste des films érotiques. C’est à lui qu’on doit le désormais légendaire « Emmanuelle », mais pas que. Just Jaeckin avait fait de l’érotisme un genre à part entière, sensuel et chic.