La Brigade : Karl Lagerfeld, la fin du mystère

Deux ans après la mort de Karl Lagerfeld, les biographies du couturier se multiplient. Cette rentrée c’est celle de la journaliste Marie Ottavi qui fait parler d’elle. Si elle se détache des autres, c’est d’abord par sa taille : 700 pages d’entretiens avec l’artiste, mais aussi avec ses proches et des membres de sa famille. Plus qu’une énième biographie du couturier, Marie Ottavi a fact-checké l’intégralité de ce que l’on sait, ou que l’on croit savoir, sur Karl Lagerfeld. Parce que c’était aussi ça, la grande force de Karl : être le couturier le plus public de sa génération et pourtant le plus mystérieux. On le voyait partout, tout le temps, mais jamais sans sa tenue de camouflage, épaisses lunettes noires, col rigide et cheveux en catogan. Il donnait des interviews tout le temps, mais sans jamais trop en dire de lui-même. La preuve, personne (ou presque) ne connaît sa véritable année de naissance, ni l’histoire de son enfance, si ce n’est les quelques rares détails que Karl Lagerfeld a consenti à partager. Marie Ottavi a enquêté pour démêler le vrai du faux, l’exagéré et l’inventé dans les histoires que le couturier a raconté tout au long de sa vie. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.