La Brigade : la bande-son de l’été 2023, c’est Yuksek

Cette année, l’album de l’été sera le nouvel opus du producteur électro français Yuksek avec des chansons faites pour les soirées estivales, entre ambiances disco pour le coucher de soleil et électro pour le reste de la nuit. La romancière américaine Emma Cline sort un nouveau roman, “L’invitée”, 7 ans après le succès de “The Girls”. Une jeune fille qui se prostitue entame une relation avec un homme très riche de l’âge de son père. Il l’accueille dans sa belle maison des Hamptons ce qui lui permet de fuir les dettes qui la poursuivent à New York. Au cours d’un dîner, elle commet l’irréparable et son amant la congédie. Au lieu de rentrer chez elle, elle reste dans les Hamptons et infiltre ce monde inaccessible. L’atmosphère du roman est à la fois idyllique et inquiétante avec une description acérée des riches américains hors sol qui échangent l’argent contre la beauté. Une exposition est consacrée à l’artiste Suzanne Valadon au Centre Pompidou Metz, un personnage majeur de la peinture française. Son visage est partout dans nos musées : dès l’âge de 15 ans, elle est modèle pour Auguste Renoir et Toulouse-Lautrec. Pendant les séances, elle observe ces maîtres et devient peintre à son tour. La modernité de son art est impressionnante : elle se peint nue avec son amant de 20 ans son cadet, elle réalise son autoportrait seins nus à 66 ans. Elle renouvelle le genre du nu féminin en reprenant les thèmes classiques et les rend infiniment plus réalistes à l’image de l’Odalisque cigarette aux lèvres et bien en chair. Elle peint aussi les femmes racisées et âgées dans un réalisme très tendre des corps. Pas de fantasme ni d’idéal mais de vraies femmes.