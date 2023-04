La Brigade : la climate fiction au service de la cause écologique

A quoi ressemblera le monde de demain alors que nous sommes de plus en plus touchés par la crise écologique ? C’est le thème abordé par la série événement “Extrapolations” sur Apple TV+, un projet de climate fiction très ambitieux. La climate fiction traite de l’avenir face à l’épreuve de la crise climatique. Le film “Soleil Vert” sorti en 1973 fait figure de pionnier du genre, mais c’est surtout dans les années 1990 et 2000 que les dystopies climatiques se multiplient. “Snowpiercer”, “Le Jour d’après”, “Waterworld”, “Don’t Look Up”, tous exposent des visions différentes de l’avenir. La morale de ces œuvres sont des outils très efficaces pour alerter sur nos propres travers et le danger que représente la crise climatique.