La Brigade : la collection Al-Thani à l’hôtel de la Marine

L’événement culturel de la semaine se passe au fraîchement rénové Hôtel de la Marine, à Paris. Le bâtiment historique accueille l’exposition des trésors de la collection Al Thani. Le cheikh Hamad Ben Abdullah Al Thani, cousin de l’émir du Qatar, a une passion dans la vie : l’art. Depuis des années, il participe à la rénovation de nombreux bâtiments historiques, comme le château de Fontainebleau ou encore l’hôtel Lambert sur l’île Saint-Louis. Mais surtout, le cheikh Al Thani possède une gigantesque collection d’art composée de 5000 à 6000 pièces rarissimes. Fou de culture, il passe sa vie à chercher et à acheter de nouvelles œuvres et, parce qu’il est sympa, il les prête aussi souvent aux plus grands musées du monde. Il ne faut toutefois pas confondre le cheikh Al Thani avec ces autres milliardaires qui collectionnent de l’art contemporain, qui dénichent de nouveaux talents ou qui suivent la cote des artistes. Son truc à lui, c’est l’art ancien : il est obsédé par le style Louis XV et le XVIIIème siècle. Sa collection se compose de très vieux trésors, des pharaons à la Renaissance. Pour présenter cette collection hors-norme, le cheikh Ben Abdullah Al Thani a donc choisi l’un des plus beaux monuments de Paris, l’hôtel de la Marine, chargé d’histoire et niché sur la très chic place de la Concorde.