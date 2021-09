La Brigade : la collection Morozov à la Fondation Louis Vuitton, de l’art et de la diplomatie

Après une expo du collectionneur Sergueï Chtchoukine, la Fondation Louis Vuitton récidive et expose la collection d’art des frères Morozov, deux collectionneurs russes du début du XXème siècle. Une collection monumentale composée de tableaux de Picasso, de Renoir, d’un rarissime Van Gogh, de Matisse, mais aussi de Cézanne, Gauguin, Lautrec, Camille Claudel ou de Manet. Rien que ça. En plus d’être riche et unique, la collection des frères Morozov a une histoire peu commune. À la fin du XIXème siècle, les deux frères férus d’art viennent à Paris à la recherche de tableaux. Ils tombent en admiration devant des toiles de Cézanne ou de Renoir qu’ils achètent, à l’époque, une bouchée de pain. À la révolution russe, leurs tableaux sont nationalisés et Ivan Morozov, dernier frère encore en vie, part et meurt en exil. Leur palais devient alors le premier musée d’art occidental de Russie et une fierté pour le pays. Cette exposition à la Fondation Louis Vuitton, c’est la première sortie du pays de cette collection. Et pour faire venir tous ces tableaux à Paris, il aura fallu cinq ans de travail, une quarantaine de camions, des assurances à hauteur de plusieurs milliards de dollars et quelques arrangements politiques. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.