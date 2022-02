La Brigade : la construction de la Tour Triangle a officiellement débuté

Le chantier de la gigantesque Tour Triangle vient de débuter dans le sud de Paris. Il aura fallu quatorze ans de débats et de polémiques pour que la construction puisse enfin débuter. Ce n’est pas exactement une nouveauté à Paris : il n’est pas rare que de nouvelles constructions créent la polémique. Mais la Tour Triangle est au-dessus du game, parce qu’à elle seule, elle va changer le panorama de toute la ville. Alors, la Tour Triangle, c’est quoi ? Un projet signé du duo d’architectes suisses Jacques Herzog et Pierre de Meuron, un édifice de 42 étages de verre et d’aluminium, 91 000m² de surface, 75 000m² de bureaux, un hôtel de 130 chambres, un espace culturel, un restaurant « skybar » panoramique et même quelques logements. Le tout devrait être fini de construire d’ici 2026. Pourquoi la Tour Triangle a-t-elle suscité autant de controverses ? D’abord parce qu’elle va se situer dans le 15ème arrondissement, donc dans Paris même, et qu’elle sera par conséquent visible d’un peu partout dans la capitale. Ensuite parce que la Tour Triangle doit mesurer 180 mètres et devenir le troisième plus haut bâtiment de Paris, derrière la Tour Montparnasse et la Tour Eiffel. Il aura fallu 7 ans pour faire valider le projet et sept années supplémentaires pour poser la première pierre.