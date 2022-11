La Brigade : la Culture, ce gros pollueur qu’on néglige

En matière de lutte contre l’écologie, on pense en premier lieu à réduire la pollution de l’industrie ou du transport, nettement moins à la culture. Pourtant, la culture pollue dans tous les domaines. Même les musées sont de gros pollueurs, sans parler des concerts, des tournées mondiales et du cinéma. Alors, la Culture peut-elle se pencher sur son propre bilan carbone et en tirer des enseignements, peut-être même des leçons et modifier sa façon d’exister ? On en parle avec Ambre Chalumeau.