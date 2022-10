La Brigade : la culture célèbre 50 ans de lutte contre le FN

Le Front National fête ses 50 ans. Un demi-siècle aussi marqué par les nombreux engagements d’artistes anti-FN. Des chanteurs et des chanteuses de toutes les générations ont chanté contre le FN comme Pierre Perret, Renaud, Diam’s, IAM. Leur engagement a atteint une ampleur historique en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen est qualifié au 2nd tour de la présidentielle. De gigantesques manifestations ont lieu au Trocadéro où beaucoup de stars s’étaient affichés. Parmi elles, ont retrouvait Sophie Marceau, Henri Salvador, Jane Birkin. Une mobilisation jamais vue et qu’on ne verra plus. Ambre Chalumeau nous en parle dans sa Brigade.