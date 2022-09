La Brigade : la Fashion Week de Milan s’oppose à l’extrême droite italienne

Il n’y avait pas que les élections législatives comme événement d’importance ce week-end en Italie. Milan accueillait aussi sa Fashion Week et, plus que jamais, le monde de la mode a saisi ce hasard de calendrier pour se faire entendre. De l’influenceuse la plus célèbre du pays, Chiara Ferragni a la créatrice Donatella Versace, ils sont nombreux à avoir pris la parole ce week-end pour appeler les Italiens à faire barrage à l’extrême droite de Giorgia Meloni.