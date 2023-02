La Brigade : "La femme de Tchaïkovski", le film que la Russie ne voulait pas voir

Le dernier film du cinéaste russe Kirill Serebrennikov, « La Femme de Tchaïkosvki » sort en salles ce mercredi 15 février. Il raconte l’histoire vraie d’Antonina Tchaïkovski, femme du compositeur du Lac des Cygnes, prise au piège dans un amour à sens unique. Pour cause, le compositeur était homosexuel, mais la Russie s’oppose encore à cette version de l’histoire. Au point d’interdire au réalisateur de dépeindre le compositeur comme homosexuel dans son film. Kirill Serebrennikov a donc rendu toutes les subventions accordées par la Russie et financé seul son film, aujourd’hui interdit en Russie. La Maison Européenne de la Photographie accueille l’exposition de Zanele Muholi. L’artiste se décrit comme une « activiste visuel.le » et le prouve à travers des clichés magnifiques et engagés, travaillés pour alerter et sensibiliser.