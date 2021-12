La Brigade : la grande rétro Antoine Doinel de François Truffaut

Pour fêter Noël comme il se doit cette année, rien de mieux que de s’offrir un retour aux classiques grâce à François Truffaut. Pile pour les fêtes sortent une réédition d’un coffret DVD augmenté, mais aussi une grande rétrospective du cycle Antoine Doinel dans les salles de cinéma. Antoine Doinel, c’est le personnage phare de François Truffaut, celui qu’on retrouve à différents âges dans les films du réalisateur. D’abord dans « Les 400 coups », puis dans « Baisers Volés », puis dans « Domicile Conjugal » et enfin dans « L’amour en fuite ». Alors quatre films, dans l’énorme filmographie de François Truffaut c’est peu, mais ce cycle-là a eu une influence considérable. D’abord parce que « Les 400 coups », sorti en 1959, est aujourd’hui cité parmi les influences majeures de tous les grands réalisateurs de notre époque, de Spielberg à Scorsese. À sa sortie, « Les 400 coups », inaugure la fameuse « Nouvelle vague » dont François Truffaut est sans conteste l’un des précurseurs. Le film est un triomphe, remporte le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, réunit 4 millions de spectateurs et lance la carrière de Jean-Pierre Léaud. Et ainsi naît le personnage d’Antoine Doinel. Jeune ado dans « Les 400 coups », le public le retrouve neuf ans plus tard dans « Baisers Volés », dans lequel il rencontre l’amour de sa vie. Puis, dans « Domicile conjugal », François Truffaut raconte sa vie d’homme marié et de jeune père. Avant de le retrouver barbu et divorcé dans « L’amour en fuite ». Toute une vie dans quatre films, signés par l’un des plus grands, voilà qui méritait bien une rétrospective.