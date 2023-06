La Brigade : “la Joconde ukrainienne” mise à l’abri des bombes

Le Louvre expose des œuvres exfiltrées du musée Khanenko à Kiev grâce à une opération inédite pour les mettre à l’abri des bombes. Ce transfert a été acté en secret en février 2023 lors du déplacement à Kiev de la Ministre de la culture Rima Abdul Malak et la directrice du Louvre Laurence des Cars. Entre le 10 et 15 mai dernier, 16 œuvres ont quitté le musée dans le secret total sous protection militaire et ont traversé la Pologne et l’Allemagne pour arriver en France. 11 d’entre elles seront confiées aux réserves du Louvre et 5 seront exposées. Ces dernières sont des icônes religieuses orthodoxes datant du VIème, VIIème et XIIIème siècle. Elles sont d’une très grande valeur car il ne reste qu’une dizaine de ces icônes dans le monde. Il s’agit d’une vraie victoire diplomatique et artistique, à la fois de les protéger mais surtout de les exposer. En effet, l’une des stratégies de Vladimir Poutine, c’est de nier l’existence d’une identité ukrainienne ancienne, distincte de l’identité russe. Exposer et aller voir ces œuvres, c’est une façon de soutenir l’Ukraine.