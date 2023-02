La Brigade : de la Culture à la politique, la mise en compétition constante des femmes

Ambre Chalumeau s’est intéressée au lien entre Culture et politique à partir du traitement médiatique dont fait l’objet Rachida Dati. Figure incontournable de la droite, la maire LR du 7ème arrondissement a gagné en popularité grâce à ses nombreuses joutes verbales avec d’autres femmes politiques. Les médias se sont beaucoup intéressés à ses nombreuses pseudo-rivalités avec Nathalie Kosciusko-Morizet, Rama Yade, Valérie Pécresse et plus récemment avec Clémentine Autain. Les rivalités en politique ne sont pas analysées de la même manière si elles opposent des hommes ou des femmes. Pour les premiers, les médias parleront de “duel” ou de “bras de fer” alors que pour les secondes, ils les caractériseront de “clash”. Cette différence de traitement existe également dans les industries cinématographiques et musicales avec les rivalités entre Sophia Loren et Jayne Mansfield, Jennifer Lopez et Shakira ou encore Madonna et Lady Gaga.