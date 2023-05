La Brigade : la poésie libre d’Arthur Navellou du groupe Catastrophe

Arthur Navellou, membre du groupe de musiciens barrés Catastrophe, sort son premier recueil de poèmes “Tenir Debout” aux éditions du Castor Astral. Il y dévoile une poésie très libre, créant une matière poétique à partir de tout. L’écrivain Jean Genet a écrit le poème “Le condamné à mort” alors qu’il était incarcéré à la prison de Fresnes pour vol. Quelques années plus tard, en 1950, il réalise le film “Un chant d’amour” sur l’histoire d’amour entre deux prisonniers. “Le Paradis”, premier film de Zeno Graton sorti cette semaine, rend hommage au prisonnier Jean Genet. L’action se passe dans une prison pour mineurs, deux semaines avant la libération du héros qui tombe amoureux d’un nouveau détenu. Le film se demande comment une histoire d’amour peut avoir lieu derrière les barreaux. La bande-dessinée “Au crépuscule de la Beat Generation” d’Etienne Appert est une plongée psychédélique au cœur de ce mouvement de contre-culture qui a dynamité les codes de la littérature dans les années 1950-1960. On y retrouve de nombreux artistes tels que Jack Kerouac, Allen Ginsberg ou encore William S. Burroughs. Le dessin n’est pas une simple illustration factuelle de ce que raconte le texte mais une vraie interprétation avec des planches mêlant dessins, citations et paroles de chansons. “The Lonely Surfer” est l’unique disque solo de Jack Nitzsche, homme de l’ombre de la musique de ces 60 dernières années. Il co-crée le wall of sound avec le producteur Phil Spector, un effet musical qui permet de donner à un enregistrement studio de musique pop la profondeur d’un orchestre classique. Il compose des musiques de films oscarisés comme “Vol au-dessus d’un nid de coucou”. Véritable magicien de studio, il a notamment collaboré avec les Rolling Stones.