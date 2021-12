La Brigade : la Sagrada Familia, l’histoire sans fin

Le monument le plus visité d’Espagne est un bâtiment inachevé : la Sagrada Familia. En construction depuis 140 ans, le chef-d’œuvre de Gaudi a encore de longues années de travaux devant lui avant de pouvoir officiellement se déclarer terminé. Le chantier avance, doucement, mais il avance : la preuve, l’église vient d’inaugurer sa nouvelle tour en toute modestie, avec cérémonie et célébrations géantes. Si la Sagrada Familia est devenue l’emblème de la ville de Barcelone, c’est parce qu’elle est l’exemple le plus impressionnant du travail de l’architecte Antoni Gaudi. Connu pour son goût pour les mosaïques, les couleurs et les formes un peu barrées, il a durablement marqué la ville de Barcelone. On lui doit, en plus de la Sagrada Familia, le célèbre Parc Güell ou la Casa Milà. Mais le génie d’Antoni Gaudi est ambitieux et, il faut le reconnaître, très compliqué à réaliser. D’autant que les plans de l’architecte, décédé en 1926, ont tous brûlé lors d’un incendie volontaire en 1936. Voilà pourquoi la Sagrada Familia, son projet le plus titanesque, est aussi long à compléter. Sans parler des aléas de l’Histoire qui ont pu ralentir sa construction. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.