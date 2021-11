La Brigade : la vraie histoire derrière "House of Gucci"

Mercredi 24 novembre sort enfin au cinéma « House of Gucci », le dernier film de Ridley Scott sur l’une des familles les plus célèbres du monde de la mode. Et du monde tout court. Le film est d’autant plus attendu que Ridley Scott s’est entouré d’un casting de luxe : Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto ou encore Salma Hayek. Si le réalisateur a choisi de raconter l’histoire de la famille Gucci, c’est parce qu’elle est très loin d’être ordinaire et qu’elle possède tous les atouts d’une histoire parfaite pour le cinéma. Tout commence dans les années 1970 lorsque l’héritier de la déjà célèbre famille Gucci, Maurizio Gucci, tombe amoureux de Patrizia Reggiani, une jeune mondaine issue des classes populaires qui ne plaît pas vraiment au reste de la famille. Maurizio Gucci décide de l’épouser contre l’avis de son clan et de son père, qui n’assistera d’ailleurs pas au mariage. Le couple devient rapidement l’un des plus glamour des années 1980 et se lie même d’amitié avec les Kennedy. Patrizia Reggiani, très ambitieuse, prend alors de plus en plus de place au sein de l’entreprise familiale. Au début des années 1990, Maurizio Gucci décide de quitter Patrizia sans crier gare. La jeune femme se répand dans les médias, assure que son mari a changé et est devenu cruel. Pire pour la future divorcée, Maurizio Gucci, mauvais commerçant, fait péricliter les affaires de Gucci et doit vendre l’entreprise familiale. Ecœurée, Patricia Reggiani parcourt tout Milan à la recherche de quelqu’un pour tuer son mari. Une demande que personne ne prend au sérieux jusqu’à ce que Maurizio Gucci soit effectivement assassiné en 1995.