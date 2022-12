La Brigade : l’art de la science-fiction a enfin son expo

Si vous aimez l’art ET les sciences, le Centre Pompidou Metz a exactement ce qu’il vous faut. Avec « Les Portes du Possible, Art et Science Fiction », le musée fait dialoguer la Littérature de Science fiction de toutes les époques, de Aldous Huxley à Alain Damasio, de Ray Bradbury au Cyberpunk. On en parle avec Ambre Chalumeau.