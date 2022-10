La Brigade : Annie Ernaux, l'éloge de la justesse

Annie Ernaux est la première femme française à décrocher le Nobel de littérature. Et elle est la 17ème femme de l’Histoire à gagner ce prix. Cela fait déjà plusieurs années que son nom est suggéré. C’est une consécration pour cette autrice âgée de 82 ans, qui a écrit plus de 30 ouvrages. Des romans bien souvent autobiographiques qui abordent des sujets intimes et féministes. Et elle a contribué à inventer l’auto-fiction sociologique. En se racontant à travers ses romans, elle raconte aussi les évolutions de la société. Annie Ernaux est notamment connue pour ses romans "L'Evénement", qui évoque l'avortement, récemment adapté au cinéma et "La Place", où elle traite de sa famille et de son émancipation de celle-ci. Et l’autre thème sur lequel Annie Ernaux est un des plus grands noms des Lettres françaises, c’est la question du transfuge de classe, qui est devenu un genre en soi. Elle aborde ce thème dès son premier livre, et dès sa première interview à la télévision en 1974. Elle a grandi dans un milieu populaire, avec des parents d’abord ouvriers puis petits commerçants. Dans ses romans, elle raconte la honte d’avoir trahi sa famille et son milieu. Pour découvrir Annie Ernaux, Ambre vous conseille son roman “La Place”. Vous ne verrez plus le monde pareil après l’avoir lu.