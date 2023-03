La Brigade : le Carlton de Cannes, hôtel mythique et lieu de légende

Inauguré en 1911, l’hôtel du Carlton à Cannes est l’un des plus connus au monde. Sans y avoir jamais mis les pieds, on croirait presque le connaître tant on l’a vu partout. Dans les clips d’Elton John, dans les films d’Alfred Hitchcock, dans les photos d’Helmut Newton. Depuis les années 1940, le Carlton est culte et il est un lieu privilégié du cinéma international.