La Brigade : le cinéma menacé d’uniformisation par l’intelligence artificielle

En dehors du glamour, le festival de Cannes c’est aussi un gigantesque marché du film où des projets trouvent des producteurs, des distributeurs. Tout est affaire de négociations et de pitchs mais cette dynamique est bouleversée par l’intelligence artificielle. En effet, des entreprises utilisent des IA pour déterminer, avant même la sortie d’un film, le nombre d’entrées qu’il pourrait générer en regardant le genre du film, sa durée, son budget et son casting. Cette méthode est déjà employée pour des films actuellement en compétition à Cannes. Par exemple, une entreprise s’est intéressée au film “May December” de Todd Haynes, cinéaste de films d’auteur, avec Natalie Portman. Malgré la présence d’une star internationale, le sujet serait trop cérébral et le film perdrait de l’argent en sortant en salles aux Etats-Unis selon les calculs du site qui conseille plutôt une sortie sur une plateforme. Cette nouvelle pratique pourrait déterminer non seulement la distribution mais aussi la création d’un film avec des producteurs qui n’accepteraient pas de financer un film si l’IA se montre pessimiste. Le risque est l’uniformisation des films qui suivraient la même recette rassurante : des acteurs connus, des réalisateurs connus et des intrigues qui ont déjà fait leurs preuves. Cela mettrait en danger les premiers films, les prises de risques, les acteurs émergents, exactement le genre de films projetés au festival de Cannes. A l’image du film “Riddle of Fire”, un premier film d’un réalisateur inconnu, Weston Razooli avec un casting composé d’enfants inconnus qui vivent une quête romanesque.