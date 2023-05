La Brigade : le couronnement de George VI vu par Henri Cartier-Bresson

Alors que le couronnement de Charles III aura lieu ce samedi 6 mai à Londres, une exposition revient sur le couronnement de George VI, le père d’Elizabeth II, le 12 mai 1937 et photographié par Henri Cartier-Bresson. Les photos de l’événement ont fait la Une de tous les journaux à l’époque alors que le déplacement en Autriche d’un dénommé Adolf Hitler passe inaperçu. En 1937, la télévision de masse et les chaînes d’information en continu n’existaient pas et seuls les photographes permettaient de faire vivre cet événement historique au reste du monde. Henri Cartier-Bresson, alors tout jeune photographe, a apporté une touche particulière à sa couverture du couronnement : plutôt que de photographier l’événement, il tourne son objectif vers le public venu voir le spectacle. La photo la plus célèbre de cette série est celle de cet Anglais qui a du mal à se réveiller après avoir passé la nuit sur place pour être bien placé. Une façon pour Henri Cartier-Bresson, militant communiste, de rappeler que le vrai héros, c’est le peuple.