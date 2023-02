La Brigade : le jeu vidéo fait son entrée aux Grammy

La cérémonie des Grammy Awards 2023 se tenait à Hollywood dans la nuit de dimanche à lundi. Outre les Beyoncé, Harry Style et autre Sam Smith, on note une nouveauté cette année. Pour la première fois, une nouvelle catégorie a fait son apparition : la meilleure musique de jeu vidéo. Une consécration pour le genre qui de tous temps, a été un laboratoire musical et a permis de forger tout un pan de la musique électronique. Rien que ça. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, visage de la réforme des retraites est accusé de « favoritisme » dans une affaire remontant à 2009, lorsqu’il était encore maire de la ville d’Annonay. C’est à ce titre qu’il aurait reçu en cadeau de la part d’une entreprise deux estampes signées Gérard Garouste. Des cadeaux estimés à 2000€ qu’Olivier Dussopt n’a jamais déclaré. La France commémorait le 27 janvier dernier les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Acteur de génie, incontournable du cinéma français, Louis de Funès a eu 1000 vies et presque autant de métiers.