La Brigade : le “laisser-faire” du Hellfest face aux violences sexistes et sexuelles

Le Hellfest, l’un des plus importants festivals français a eu lieu entre le 15 et le 18 juin dans un climat un peu polémique. L’événement est la cible de critiques pour avoir fait jouer des musiciens mis en cause ou condamnés pour des violences sexuelles et sexistes comme Johnny Depp, reconnu coupable en 2018 de violences conjugales ou encore le groupe As I Lay Dying dont le chanteur a été condamné à six ans de prison pour avoir tenté de faire assassiner sa femme. La réponse du directeur du festival a choqué : il a déclaré que le Hellfest revendiquait de ne pas être engagé et ne se préoccupait pas des condamnations. Alors que ces propos peuvent faire douter de la sécurité de l’événement notamment pour les femmes en cas d’agression, le festival est pourtant réputé pour sa bonne ambiance et la bienveillance de la communauté métal. La question des agressions sexistes et sexuelles dans les festivals prend de l’ampleur alors que des signalements de plus en plus nombreux ont lieu chaque année dans tous les festivals. Ces derniers ne peuvent pas se permettre de ne pas prendre position et de ne pas mettre en place des mesures sur la question du sexisme. Depuis quelques années, les festivals mettent en place de la prévention sur site et des brigades dédiées à la sécurité des festivaliers et festivalières. Le festival Glastonbury a même créé une section uniquement réservée aux femmes. Dans le cas du Hellfest, il faut également se débarrasser de l’image sulfureuse du rock et de ses personnalités torturées à la sexualité parfois violente.