La Brigade : le Maigret de Simenon, colosse de la littérature

Le Commissaire Maigret est de retour au cinéma sous les traits de Gérard Depardieu. À cette occasion, Ambre Chalumeau revient sur les origines d’un personnage culte. Le Commissaire Maigret est l’un des personnages les plus adaptés du cinéma français et international. Il a tour à tour été interprété par Rupert Davies, Richard Harris, Michael Gambon ou Rowan Atkinson côté anglais. Par une myriade d’acteurs italiens, américains, russes, japonais et, bien sûr, français. Jean Richard, Bruno Cremer, Pierre Renoir, Michel Simon ou Jean Gabin s’y sont tous essayés. Cette année, c’est au tour de Gérard Depardieu de reprendre le flambeau pour relever le défi d’incarner Maigret. Défi, c’est peu de le dire. Car avant d’être un personnage de cinéma et de télévision, le commissaire Maigret est avant tout un colossal personnage de littérature, né de l’imagination de Georges Simenon. Il est aujourd’hui encore l’auteur belge le plus lu au monde et le troisième auteur de la langue française le plus traduit au monde après Jules Verne et Alexandre Dumas. À sa mort en1989, Simenon a laissé une bibliographie de plus de 200 livres qui irait même à plus de 300 ouvrages si on compte ceux écrits sous différents pseudonymes.