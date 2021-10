La Brigade : le meilleur de la FIAC 2021

La Foire Internationale d’Art Contemporain, la FIAC pour les intimes, vient d’ouvrir ses portes à Paris ce jeudi. Cet événement artistique et mondain, sans doute le plus couru en France, inaugure cette année sa 47ème édition, mais concrètement, c’est quoi la FIAC ? La FIAC c’est : des centaines d’œuvres d’arts des plus grands artistes contemporains de chaque époque, mais aussi des œuvres conceptuelles pas toujours à la portée de tous au premier regard. La FIAC c’est à la fois un musée géant et un terrain d’expression unique en son genre pour artistes tout aussi uniques en leur genre. La FIAC c’est aussi un défilé annuel de personnalités politiques, des dames très endimanchées, des transactions aux sommes vertigineuses et un rendez-vous économique. Chaque année, le succès de la FIAC détermine la santé du marché de l’art et donc, un peu aussi de l’économie tout court. Alors que la FIAC 2021 vient de s’ouvrir, il est encore un peu tôt pour parler de son impact économique. On peut en revanche déjà se réjouir du retour de la FIAC en « présentiel » comme on dit : l’an dernier, pour cause de Covid, la FIAC avait eu lieu à distance via internet. Cette année, le Grand Palais, traditionnel lieu d’accueil de la FIAC, étant en travaux, c’est le Grand Palais éphémère conçu par Jean-Michel Wilmotte qui accueille les œuvres et leurs admirateurs.