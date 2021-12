La Brigade : le mobilier de Karl Lagerfeld ou les facettes méconnues du créateur

Deux ans après sa mort, Karl Lagerfeld continue de faire la Une. Depuis début décembre sont organisées de colossales ventes aux enchères de ses biens, de son mobilier à ses carnets de notes en passant par ses accessoires de mode et même quelques objets appartenant à Choupette, son iconique chatte blanche. Lorsque dans une interview donnée à l’Express en 2015, Karl Lagerfeld promet qu’un « bon lit, une table à dessin, un fauteuil » lui « suffiraient » pour vivre, il n’est pas tout à fait honnête. En réalité, le couturier est le pape de la fièvre acheteuse. D’abord de livres, mais pas que : il est aussi un fou de décoration et ça tombe bien, parce qu’il en faut du mobilier pour équiper les très, très nombreuses propriétés du créateur. Ce qui est intéressant dans les choix de décoration de Karl Lagerfeld, c’est qu’ils en disent en réalité beaucoup plus sur sa personnalité que ce qu’il voulait laisser paraître. De l’artiste, on connait cette figure fermée, toujours vêtue d’un pantalon noir, d’une chemise blanche, d’une veste noire et les cheveux coiffés en catogan. Alors que dans ses intérieurs, Karl Lagerfeld est à la fois audacieux, pop et coloré – lorsqu’il se passionne, au milieu des années 1980, pour le mouvement de Memphis – ou tout au contraire hyper classique lorsqu’il redécore son intérieur en style XVIIIème siècle en 2000. On en parle avec Ambre Chalumeau dans sa Brigade.