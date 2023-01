La Brigade : "Le mystère de la femme sans tête", de Myriam Leroy

Myriam Leroy, journaliste et romancière belge, est l’une des voix publiques du féminisme en Belgique. Après deux romans couronnés de succès, elle revient cette année avec « Le mystère de la femme sans tête ». On en parle avec Ambre Chalumeau Fred White est mort à l’âge de 67 ans. Iconique batteur de l’âge d’or du groupe Earth, Wind and Fire, il avait quitté le groupe dans les années 1980. Depuis 2020 et une cérémonie marquée par les protestations contre la nomination puis la consécration de Roman Polanski, les César sont plus que jamais scrutés sur leur attitude vis-à-vis de la parité et des accusations de violences sexuelles et sexistes. Si bien que, cette année, les César ont annoncé que les acteurs reconnus coupables ou mis en examens pour des faits de violences ne pourront pas se rendre à la cérémonie, ni s’y faire représenter. Mais ils pourront toujours être nominés… et récompensés.