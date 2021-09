La Brigade : le nouveau "Corto Maltese", entre hommage et renouveau

Corto Maltese réinterprété par le dessinateur Bastien Vivès et le journaliste et scénariste Martin Quenehen, c’est un peu la rencontre de plein de talents différents et de plusieurs époques. Ambre Chalumeau nous explique tout dans sa Brigade. Corto Maltese, paru pour la première fois en 1967 sous la plume du dessinateur italien Hugo Pratt, est sans doute le marin le plus célèbre de la bande dessinée. Mystérieux et solitaire, Corto Maltese a vécu des aventures folles aux quatre coins du monde à la faveur de douze albums devenus cultes. À la mort d’Hugo Pratt en 1995, de nouveaux auteurs reprennent le flambeau pour publier trois nouveaux albums des aventures de Corto Maltese, mais toujours dans le même esprit et à la même époque que l’original. Cette année, l’œuvre de Bastien Vivès et Martin Quenehen pousse la revisite un peu plus loin en propulsant Corto Maltese dans notre époque actuelle. Ensemble, le dessinateur et le journaliste réussissent le pari d’un tome hybride, entre l’hommage et l’invention, auquel les fans seront sans doute sensibles.