La Brigade : “Le plus gros jeu”, chronique américaine et romanesque du poker à Las Vegas

La traduction de “Le plus gros jeu”, ouvrage de référence du poker, est sortie en France plus de 40 ans après sa publication aux Etats-Unis. Son auteur, Al Alvarez, journaliste pour le New Yorker, a couvert le championnat du monde de poker à Las Vegas. Nul besoin d’être expert en poker pour apprécier son récit puisque tous les ingrédients narratifs universels sont là : celui qui gagne tout d’un coup, celui qui perd tout d’un coup, la chance, la trahison, des personnages hauts en couleur. Il livre aussi une chronique de Las Vegas : les histoires derrière les casinos et les guerres entre les familles propriétaires. Mette Towley, la danseuse star du clip de N.E.R.D. et Rihanna sorti en 2017 se lance dans la chanson avec le titre pop “Mama’s Eyes”. Dans le clip, l’artiste danse entre des extraits de vidéos de toutes les époques. “Basquiat Soundtracks”, une exposition dédiée à Jean-Michel Basquiat à la Philharmonie de Paris, explore les liens entre l’artiste et la musique grâce à des photos et une bande-son qui plonge dans le New-York des années 1980, entre jazz, hip-hop et rock underground, sur fond de graffitis et de danse. Le nouvel album “100 photos pour la liberté de la presse” de Reporter Sans Frontières est actuellement en kiosque. Les recettes de l’album permettront de soutenir la presse. Le thème de ce nouvel album est la mer : on trouve une rare photo en couleur de Robert Capa prise en Norvège, un portrait de plage de Robert Doisneau ou encore un magnifique plongeur de la Riviera immortalisé par Brassaï en 1933.