La Brigade : le public boude le nouveau film de Steven Spielberg mais pas la critique

La 80ème cérémonie des Golden Globes a eu lieu le 10 janvier aux Etats-Unis. Steven Spielberg a marqué la soirée avec nouveau film “The Fabelmans” qui a remporté les prix du meilleur réalisateur et du meilleur film. Le film n’est pas encore sorti en France mais aborde l’enfance de son réalisateur et l’amour qu’il porte au cinéma. Ce long-métrage célèbre le cinéma, la salle et le grand spectacle sur grand écran. La bande originale est signée par le célèbre John Williams. Malheureusement, ce long-métrage est pour l’heure l’un des films de Steven Spielberg qui a le moins bien fonctionné de toute sa carrière. “The Fabelmans” sortira dans les salles françaises en février. Dans son nouveau livre, “Irréfutable essai de successologie”, l’autrice Lydie Salvayre fait la satire de la réussite à tout prix. La lauréate du Prix Goncourt en 2014 nous offre un faux tutoriel pour devenir le roi du monde. Ce livre propose de vous apprendre “à intriguer, abuser, écraser, challenger, mentir sans le paraître, évincer les rivaux, embobiner les foules, enfumer les naïfs”. Avec beaucoup d’humour et de cynisme, Lydie Salvayre présente notamment un guide pour séduire un auditoire de gauche quand on est de droite, et un auditoire de droite quand on est de gauche. Une envie de sortie cette semaine ? Le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris présente une exposition sur le photographe Erwin Blumenfeld. Grande figure de la photographie de mode, visionnaire, il a parcouru le monde et l’a photographié tel un reporter. On lui doit notamment une célèbre photo d’Adolf Hitler en 1933. Il a osé dès cette époque un montage glaçant et annonciateur des prémices de ses horreurs. L’exposition “Les Tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950" est disponible jusqu’au 5 mars prochain.