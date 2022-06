La Brigade : le retour du mythe de "La maman et la putain"

Film culte, film maudit, film impossible à voir pendant des décennies, « La maman et la putain » de Jean Eustache ressort au cinéma. Fini les copies piratées impossibles à trouver qu’on se refile sous le manteau, d’initiés à initiés. Cette année, tout le monde pourra voir « La maman et la putain », comprendre le mythe autour de ce film devenu culte alors que très peu de personnes ont eu l’opportunité de le voir. 50 ans après sa sortie, « La maman et la putain » résonne toujours avec l’actualité. Et cette année, tout le monde pourra le voir.