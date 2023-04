La Brigade : le sarcophage de Ramsès II à Paris pour une exposition

L’exposition “Ramsès et l’or des pharaons” ouvre ce vendredi 7 avril dans la grande halle de La Villette à Paris. C’est un événement majeur à bien des égards : les Français sont passionnés par l’histoire de l’Egypte comme le montre le succès de l’exposition consacrée à Toutânkhamon en 2019. L’ampleur de l’exposition est colossale avec 180 objets ayant en moyenne 3000 ans. Mais surtout, elle met à l’honneur le pharaon et grand bâtisseur le plus célèbre de l’Histoire, Ramsès II, qui est notamment à l’origine du temple d’Abou Simbel et d’une ville entière qui porte son nom. L’exposition accueille également un trésor exceptionnel : le sarcophage en bois du pharaon Ramsès II qui protège la momie depuis près de 2900 ans. En 1976, la momie avait été envoyée au France pour être restaurée et c’est pour remercier la France que l’Egypte fait ce prêt exceptionnel.