La Brigade : le tuto "Don’t look up" pour changer le monde

Depuis sa sortie, « Don’t look up », le dernier film signé Netflix est n°1 sur la plateforme. Déjà plus de 50 millions de spectateurs au compteur pour ce long-métrage qui veut sauver la planète, le tout servi par un casting cinq étoiles : Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ou encore Cate Blanchett. Mais pas que : le réalisateur, Adam McKay, oscarisé pour « The Big Short », a su s’entourer d’un casting international et multigénérationnel en intégrant par exemple l’acteur français Tomer Sisley, le jeune acteur que tout le monde s’arrache Timothée Chalamet ou encore la chanteuse Ariana Grande. Pour faire un bon film, Adam McKay a donc sa méthode : d’abord le casting, ensuite le scénario. Le réalisateur choisit toujours une trame fictive, mais de manière extrêmement réaliste. Comme dans « The Big Short », son film sur la crise des subprimes, « Don’t look up » invente une histoire qui pourrait tout à fait être réelle. En toile de fond ici, une catastrophe, une fin du monde annoncée et des personnages inspirés de la vie réelle. Meryl Streep, par exemple, est une présidente des États-Unis très largement inspirée de Donald Trump. Quant à Leonardo DiCaprio, il interprète le rôle d’un scientifique dont le personnage a été inspiré par un vrai climatologue. Enfin, pour s’assurer d’un succès, Adam McKay a une dernière arme : l’humour. « Don’t look up » est bourré d’humour noir et de blagues qui font réfléchir. Voilà comment on réussi un carton.