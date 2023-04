La Brigade : “Lemon” de Kwon Yeo-Sun, un polar coréen teinté de féminisme

Après la K-Pop, le cinéma, les séries et la mode coréennes, il est temps de découvrir le polar coréen avec “Lemon” de Kwon Yeo-Sun. L'intrigue est centrée autour du deuil de la plus belle fille du lycée, retrouvée assassinée. Le roman s’intéresse aux ramifications parfois effrayantes de ce meurtre dans la vie des personnages. Raconté par huit femmes, teinté de féminisme, ce livre décrit aussi la société coréenne avec ses codes sociaux et familiaux. Sarah Kinsley n’a que 22 ans mais sa voix a des intonations de Fleetwood Mac. La chanteuse américaine pose sa voix vintage sur des instrus modernes qui évoquent l’atmosphère des jeux vidéos, un mélange efficace. Le film “Blue Jean” réalisé par Georgia Oakley nous plonge dans l’Angleterre des années 1980, à l’époque de New Order et du gouvernement de Margaret Thatcher qui vote des lois homophobes. L’héroïne est une professeure lesbienne qui pourrait tout perdre si l’on venait à apprendre son homosexualité. Lorsque l’une de ses élèves découvre son secret, elle rentre dans une spirale de conflits internes et de double vie. La maison d’édition “Les Petits Platons” propose une collection de réflexion philosophique pour les enfants dès 4 ans. Des publications très pratiques pour répondre à toutes les questions métaphysiques des enfants. Une autre collection pour les enfants à partir de 10 ans présente les grands penseurs tels que Jean-Jacques Rousseau, Hannah Arendt ou Albert Einstein avec des illustrations réalisées par des dessinateurs au style très marqué pour un rendu très artistique.